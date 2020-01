La 11ème édition de la Conférence internationale « Marrakech Security Forum 2020 », un événement articulé autour du thème « Préserver la stabilité de l’Afrique face aux terrorismes et aux menaces globalisées », aura lieu les 7 et 8 février prochain dans la cité ocre.



Initié sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, par le Centre Marocain des Etudes Stratégiques (CMES), en partenariat avec la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques (FAES), ce forum devra réunir plus de 300 participants de haut-niveau dont, des responsables civils et militaires, des dirigeants d’organisations internationales, des sécuritaires et des experts Africains, Américains, Européens et Asiatiques, indiquent un communiqué des organisateurs.



Et de poursuivre que cette conférence internationale qui se veut un espace de débats, d’analyse et d’échange des expériences dans ce domaine.



Les débats lors de ce forum porteront sur plusieurs thématiques notamment, « la perspective stratégique africaine à l’aune des équilibres fragiles (contexte sécuritaire incertain et imprévisible) », « le Sud, théâtre des guerres de quatrième génération (ou guerre hybride) », » le renseignement à l’ère de la mondialisation et des menaces globalisées », et « Cyber-guerre : nouvelles menaces et nouvelles géopolitiques », précise la même source.



Les participants examineront également d’autres questions en rapport avec « le modèle Marocain de diplomatie de défense et de sécurité », » le Sahel face au péril du Jihadisme », « la dimension genre : un élément de prévention et de lutte contre les communautarismes, facteurs de la radicalisation violente » et « communautarisme, radicalisation et terrorisme d’extrême droite en occident »