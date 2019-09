Une délégation marocaine composée du Directeur général des Etudes et de la Documentation, Mohamed Yassine Mansouri, et du Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du Territoire national, Abdellatif Hammouchi, ont, eu cette semaine à Rome, des entretiens avec des responsables politiques et sécuritaires italiens de haut niveau. Les 2 responsables étaient arrivés, dimanche dans la capitale italienne, et ont l’ont quitté lundi.

…Et maroco-espagnole à Rabat

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a eu, ce mercredi à Rabat, des entretiens avec son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, qui ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la lutte contre la migration clandestine, le trafic de drogue et le terrorisme. Ces entretiens ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun en particulier la question migratoire, la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme. Les 2 parties ont qualifié de « positif » le bilan de la coopération maroco-espagnole dans tous ces domaines.