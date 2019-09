Le Sommet international sur la sécurité hydrique se tiendra du 1er au 3 octobre à Marrakech, sous le thème « La gestion participative et innovante du bassin », dans l’objectif de débattre des différents aspects de la problématique de l’eau, à l’échelle locale, régionale et mondiale, et particulièrement des défis liés à l’insécurité hydrique.

Initié sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, par le Maroc, le Réseau international des organismes de bassins (RIOB) et l’Institut international pour l’eau, l’environnement et la santé (GIWEH), ce sommet a pour objectif de mobiliser plus de 500 experts nationaux et internationaux des secteurs public et privé dans le domaine de l’eau, incluant, entre autres, des ministres chargés du secteur de l’Eau, des acteurs institutionnels et financiers et des représentants de la société civile.

Au programme de ce sommet, figurent une session ministérielle de haut niveau sur la sécurité hydrique en relation avec la paix sociale, le développement économique et le besoin en matière de coordination des politiques publiques, ainsi que cinq sessions de travail traitant diverses thématiques.