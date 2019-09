Le Maroc a plaidé, à New York, en faveur de l’entrée en vigueur urgente du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (TICEN) pour mettre fin aux menaces contre la paix et la sécurité internationales. Compte tenu de l’importance de ce Traité, le Maroc a fait part de sa détermination à soutenir toutes les initiatives visant à accélérer son entrée en vigueur et à promouvoir son universalité.

Pour rappel, le traité d’interdiction complète des essais nucléaires est un instrument international, ouvert à la signature en 1996, qui interdit tout essai nucléaire ou tout autre type d’explosion nucléaire, que ce soit à des fins pacifiques ou militaires, dans quelque environnement que ce soit. Et à ce jour, le traité n’est pas encore entré en vigueur malgré sa ratification par 168 pays.