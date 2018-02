Infomédiaire Maroc – Le Maroc a mis en place une série de mesures pour renforcer de la coopération en matière de sécurité de la navigation maritime et l’amélioration des services rendus par les aides à la navigation, a souligné, le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (METLE), Abdelkader Amara.

Intervenant à l’ouverture de la 2ème conférence diplomatique préparatoire de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM), qui se tient les 7 et 8 février à Marrakech, Amara a indiqué que, parmi ces actions, figurent la mise en place d’un centre de surveillance et de suivi du trafic maritime du Détroit de Gibraltar qui assure la surveillance et la sécurité de la navigation, d’un Centre de Coordination du Sauvetage maritime basé à Bouznika, en charge du déclenchement et de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer pour toute la région Nord-Ouest de l’Afrique conformément aux dispositions du plan global de sauvetage de l’OMI au continent africain, outre un réseau national de 14 stations côtières AIS (Identification Automatique des Navires) installées le long des côtes du Maroc, avec une base de données pour le suivi des navires transportant des matières dangereuses.

Rédaction Infomédiaire