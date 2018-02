Infomédiaire Maroc – Le jumelage Maroc-Union européenne (UE) pour sécuriser le transport des marchandises dangereuses par route sur la base du cadre réglementaire international de l’Accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), a été lancé, ce mercredi à Rabat.

Ce jumelage, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l’UE, prend la forme d’une coopération entre le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau du Maroc et le ministère espagnol des Transports et infrastructures, avec l’appui de la Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP).

Il a pour but d’améliorer la sécurité du transport et de renforcer les structures et les activités liées au transport par route au Maroc de marchandises dangereuses, notamment les hydrocarbures et le Gaz de pétrole liquéfié (GPL), les produits chimiques et les explosifs.

Rédaction Infomédiaire