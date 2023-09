Sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, les Forces Armées Royales ont procédé au déploiement de deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne (HMCC) supplémentaires au niveau de la commune rurale de Mejjat de la province de Chichaoua et de la commune rurale d’Ighrem de la province de Taroudant.

« Émanant de la Haute Sollicitude, dont Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, entoure l’ensemble de Ses Sujets, cette action portera le nombre des HMCC déployés à quatre et contribuera à renforcer l’aide et l’assistance médicales au profit de la population sinistrée, notamment avec l’approche de la période hivernale », indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Opérationnels dès les premières heures après le séisme, les deux premiers HMCC pluridisciplinaires déployés dans les régions d’Asni/Marrakech et Tafingoult/Taroudant, ont jusqu’à présent effectué environ 121 opérations chirurgicales et plus de 25.000 prestations médicales spécialisées, dont une centaine ont été assurées en distanciel via la technique de Télémédecine par des médecins spécialistes des hôpitaux militaires d’infrastructure, ajoute la même source.