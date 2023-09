Le bilan des victimes du séisme d’Al Haouz grimpe. D’après un nouveau bilan provisoire, au lundi 11 septembre à 10h, le nombre de morts s’est établi à 2497 victimes, alors que le nombre de blessés a atteint 2476 personnes, souligne un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Par régions, la province d’Al Haouz a enregistré 1452 décès, 764 sont recensés à Taroudant, 202 à Chichaoua et 18 à Marrakech. Aucun nouveau décès n’a été signalé dans les provinces et préfectures de Ouarzazate, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinghir, ajoute la même source.

Les efforts se poursuivent pour secourir les victimes du séisme qui a touché la région d’Al Haouz, dans la soirée du 8 au 9 septembre.