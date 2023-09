Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a présenté ses condoléances à l’ensemble des régions sinistrées par le séisme d’Al Haouz.

Dans un post publié sur son compte officiel sur X (anciennement Twitter), Akhannouch a écrit : « Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre qui a frappé plusieurs villes marocaines, demandant à Dieu Tout-Puissant de les combler de miséricorde et de pardon, d’inspirer à leurs familles patience et réconfort et de guérir les blessés ».

Dans le même esprit, le chef de gouvernement a ajouté: « nous nous devons, à la mémoire des disparus et à la dignité des survivants, de tout entreprendre pour porter secours, réconfort et alléger la peine que nous partageons toutes et tous ».