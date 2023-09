L’ensemble des services civils et militaires travaillent d’arrache-pied pour secourir les sinistrés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc, causant d’importantes pertes humaines et de grands dégâts matériels, a affirmé, dimanche soir, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Dès les premières heures ayant suivi ce séisme dévastateur, et en exécution des hautes instructions royales, l’ensemble des services civils et militaires, les autorités publiques et les différentes équipes médicales, civiles et militaires, ont été mobilisés pour intervenir rapidement et de manière efficace, pour secourir les victimes et faire sortir des décombres les corps des martyrs, a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse à l’issue d’un Conseil de gouvernement, réuni à distance et consacré au suivi de la situation suite au séisme.

Après avoir indiqué que les services médicaux, militaires et civils, ont œuvré de manière continue, pour prendre en charge les blessés, il a fait état de la mobilisation de plus de 1.000 médecins (secteurs public et privé), de près de 1.500 infirmières et infirmiers, des différents hôpitaux proches des zones affectées et d’ambulances, assurant que tous les efforts sont fournis pour une prise en charge des blessés dans de bonnes conditions.

En matière d’éducation, le porte-parole du gouvernement a annoncé la suspension de la scolarité au niveau de certains établissements scolaires situés dans les zones fortement touchées par le séisme, dans l’attente de trouver des solutions pour la poursuite de l’enseignement dans les prochains jours, notant que des solutions adaptées aux zones les moins affectées seront mises en place en concertation avec les familles des élèves.

Il a souligné que, conformément aux hautes instructions du Roi Mohammed VI, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, présidera lundi, une réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées.

Par ailleurs, Baitas a appelé citoyennes et citoyens à se méfier des fake news, saluant le rôle joué par les journalistes dans ces temps difficiles.

Le Conseil de gouvernement a adopté, lors de cette réunion, le projet de décret relatif à la création du compte : « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc» en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.