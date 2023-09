Les détenus dans tous les établissements pénitentiaires sont « sains et saufs » suite au séisme qui a frappé, vendredi dernier, plusieurs régions du Maroc, a affirmé, lundi, la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR).

« Suite au séisme qui a frappé notre pays, la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion souhaite rassurer les familles des détenus en les informant que les détenus dans tous les établissements pénitentiaires sont sains et saufs », a indiqué la DGAPR dans un communiqué.

La Délégation a souligné que l’ensemble des responsables des établissements pénitentiaires, des fonctionnaires et du personnel médical ont reçu des instructions leur ordonnant de demeurer présents à côté des détenus.

En outre, a ajouté la même source, des comités composés de responsables centraux ont été dépêchés dans les établissements pénitentiaires concernés pour s’assurer de la sécurité des détenus et des bâtiments et installations.

Par ailleurs, la DGAPR a permis aux détenus de communiquer avec leurs familles pour les rassurer et apporté un soutien psychologique à ceux qui ont perdu des proches suite à ce sinistre.

La Délégation a suivi avec émotion et tristesse cette catastrophe et présente, en cette douloureuse occasion, ses sincères condoléances aux familles des victimes, a relevé le communiqué.

La DGAPR a, en outre, tenu à assurer à l’opinion publique que l’ensemble de ses fonctionnaires et responsables demeureront mobilisés et que toutes les mesures appropriées seront prises pour faire face à toute évolution éventuelle de la situation, et ce en étroite coordination avec les autorités compétentes.