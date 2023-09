La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) a appelé l’ensemble des entreprises du secteur à mettre à disposition des autorités le matériel nécessaire aux opérations de secours.

« Suite au séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc, la FNBTP invite toutes les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) disposant des moyens dans les régions d’Al Haouz, Marrakech, Taroudant, Chichaoua, et Ouarzazate à mettre à la disposition des autorités chargées du secourisme le matériel d’intervention nécessaire pour apporter l’aide aux survivants et aux victimes attendant d’être retrouvées sous les décombres », a indiqué la Fédération dans une note.

La Fédération incite, ainsi, les entreprises du secteur à faire montre de solidarité dans cette période difficile que traverse notre pays.