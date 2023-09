Le bureau du syndicat des pharmaciens unis de Marrakech (SPUM) tient à informer les pharmaciens de la ville de Marrakech que la logistique et le suivi des opérations de solidarité dans lesquelles se sont engagés les pharmaciens sont et seront assurés par les membres du bureau et les personnes ressources de la ville.

Le SPUM explique, dans un communiqué parvenu à InfoMédiaire, que cela se fera depuis la réception jusqu’à la livraison, tout en passant par le tri et la distribution en collaboration et coordination étroite avec les grossistes partenaires dans l’opération : SERP et LODIMED, ainsi qu’en étroite collaboration et coordination avec les autorités locales, afin que ces aides et contributions arrivent à bon port et au bon moment.