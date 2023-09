Face au séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc, dans la soirée du 8 au 9 septembre, le Groupe Marjane annonce avoir entrepris une action de solidarité au profit des sinistrés. L’acteur national de la grande distribution a décidé d’initier un plan d’action, afin de contribuer à l’élan de solidarité face à la crise.

Ce plan comprend plusieurs points, notamment :

1. Aucun bénéfice ne sera fait par le groupe Marjane sur les ventes liées à l’aide aux sinistrés : Les bénéfices liés à ces ventes seront intégralement reversés au Fonds de Solidarité Séisme

2. Marjane a contribué en nature et de manière directe dès le lendemain de la tragédie via :

• Le don aux autorités locales de tout son stock de tentes, soit 1200 tentes, qui permettra d’abriter 4000 personnes

• La préparation et la remise de kits d’urgence, assemblés dans son entrepôt central de Casablanca et acheminés jusqu’aux chefs-lieux des provinces concernées. Il s’agit de :

– 90 000 kits de denrées alimentaires prêtes à la consommation

– 23 000 kits alimentaires de produits de première nécessité

– 15 000 couvertures

Il est à noter que dès le lendemain du séisme, Marjane a procédé à la mise en place de canaux de collecte de dons pour les citoyens, résidents au Maroc ou à l’étranger, à travers ses magasins en mettant des dispositifs dédiés à la collecte dans tous ses hypermarchés et plus d’une trentaine de supermarchés répartis à travers tout le Royaume, mais aussi à travers sa plateforme digitale ouverte aux citoyens du Maroc et du Monde.

Ces circuits permettent le dépôt de dons en magasin dans des espaces réservés et le versement de dons en espèces en caisse ou sur son application digitale. Marjane se charge de toute la logistique des points de collecte jusqu’à la remise sur place aux provinces destinataires.