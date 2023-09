Le Centre marocain de conjoncture (CMC) s’appuie sur le panorama économique en 2022 pour construire des projections de croissance pour 2023 et 2024. Dans le cadre de son rapport annuel « Croissance disruptive », dressant le bilan de l’année passée, le Think thank table sur un taux de croissance de 4,4%.

Le CMC indique, dans ce sens, que sur la base du scénario prévisionnel établi par ses soins au cours du moins de juin dernier, «les perspectives de l’économie du Maroc pour l’exercice 2023 seraient déviées de leur véritable trajectoire de reprise et devraient être contrariées par la jonction d’un certain nombre de facteurs aussi bien d’ordre interne qu’externe».

Ces facteurs, le CMC résume notamment dans le déficit hydrique, le mouvement récessif de l’économie mondiale, l’embrasement des prix, les ruptures des chaînes d’approvisionnement, les retombées négatives de la guerre russo-ukrainienne et l’embargo économique des pays occidentaux envers la Russie et aussi les effets que pourraient provoquer douze mois de resserrement de politique monétaire….

S’agissant de l’année 2024, le taux de croissance attendu est un tantinet plus élevé. Cette projection, commente le Centre marocain de conjoncture, représente un scénario exploratoire établi sur la base des tendances de quelques variables macroéconomiques et sur les intentions des agents économiques et les appréciations des opérateurs.

La conjoncture étant encore fluctuante, le CMC adopte une posture prudente en interrogeant: «Ces anticipations augurent-elles d’une véritable reprise qui se prépare ou constituent-elles un simple nivelage croissance ?».