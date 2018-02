Infomédiaire Afrique – La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a porté son choix sur Dakar pour abriter son bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ledit bureau va officiellement ouvrir ces portes, ce vendredi.

‘‘Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba, et le ministre des Sports, Matar Ba, président, vendredi, la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre le Sénégal et la FIFA. Cette cérémonie, prévue à partir de 9 h au ministère des Affaires étrangères, entre dans le cadre de l’installation à Dakar du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre’’, rapporte l’Agence APS.

La signature sera suivie d’une visite du Bureau régional de Dakar à Keur Gorgui, en présence des deux ministres et de Fatouma Samoura, secrétaire générale de la FIFA’’, ajoute la même source.

Rédaction Infomédiaire