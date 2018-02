Infomédiaire Maroc – Pour répondre à la demande de plus en plus grande de ses entreprises adhérentes à la capitale du Royaume, l’Association pour le Progrès des Dirigeants (APD), fondée et présidée par Saad Kettani, a décidé de s’installer, dès ce mois de février, à Rabat .

Un programme riche en conférences, en séminaires et en Executive Discussions a été préparé à cette occasion, ‘‘pour offrir un espace privilégié d’échanges d’idées et d’expériences pour les cadres dirigeants en compagnie d’illustres experts et décideurs nationaux et internationaux’’, indique un message de l’Association parvenu à Infomédiaire Maroc.

Et la 1ère rencontre est prévue le 7 mars avec l’expert international en Géopolitique, Pascal Boniface, qui animera une conférence sur ‘‘L’Etat du Monde en 2018’’.

Rédaction Infomédiaire