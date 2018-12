Infomédiaire Maroc – Près de 100 entrepreneurs, architectes, artistes, technologues, philosophes, innovateurs et activistes issus des quatre coins du monde se réunissent du 11 au 13 décembre, à Marrakech, pour explorer les tendances à la pointe de la technologie, de l’art et de l’innovation en Afrique.

Réunis dans le cadre de « African Crossroads », un rassemblement multidisciplinaire conçu pour permettre à ceux qui pensent le future de l’Afrique d’échanger leurs connaissances et de construire positivement l’avenir des sociétés sur le continent, les participants discutent de la pensée prospective, le futur et l’innovation sur le continent africain, en envisageant trois forces motrices que sont les pôles de savoirs, les chaines de valeurs et les nouvelles formes de narrations.

Dans une déclaration, Edwin Huizing, directeur de l’Organisation néerlandaise Humaniste pour le Développement Social (Hivos), initiatrice de cet événement, a relevé que cette manifestation débattra aussi de thématiques relatives à la quatrième révolution industrielle, l’urbanisation et les moyens à même d’augmenter la production alimentaire mondiale et de hisser la qualité de la nourriture.

S’agissant de la « quatrième révolution industrielle », il a fait remarquer que cette dernière combine la révolution électronique avec la révolution industrielle physique et biologique, provoquant une automatisation de le pensée et de la data.

« Le monde d’aujourd’hui est géré et maîtrisé par la data, qui a permis à des multinationales de la révolution numérique de s’infiltrer dans la vie privée des hommes », a-t-il insisté, soulignant qu’il est devenu plus facile actuellement de contrôler et de maîtriser l’humanité.

Toutefois, il a reconnu que cette révolution numérique a démocratisé l’accès au savoir et à la connaissance et a permis l’amélioration de la santé des hommes.

Concernant l’Afrique, Huizing a fait remarquer que la jeunesse africaine représente une grande manne pour réaliser l’essor de ce continent à condition d’investir beaucoup dans l’éducation.

Organisée sous le thème « La Quatrième Révolution Industrielle », la première édition de « African Crossroads » comporte trois journées de réflexions, d’échanges et de débats sur le rôle des espaces de co-working et des pôles de production du savoir, la réinvention par la technologie, l’avenir des formes de narrations du travail, les tendances de la production musicale, les transformations des rapports de genre par la technologie, les réalités virtuelles et l’avenir de villes africaines.

Rédaction Infomédiaire