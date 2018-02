Infomediaire Maroc – La filiale du groupe français Vinci, via sa marque Omexom, a annoncé avoir obtenu un important contrat de développement du réseau électrique sénégalais, dans le cadre du programme prioritaire de développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution de Senelec (Plan Stratégique 2016-2020).

Ce contrat, d’un montant de 197 millions d’euros, prévoit la réalisation, en 36 mois, de 5 postes électriques très haute tension (3 dans la ville de Dakar, pour mieux alimenter le centre-ville, un dans le nouveau pôle urbain de Diamniadio et un à Thiès), de 200 km de lignes électriques souterraines et aériennes très haute tension, de plus de 100 postes de distribution d’électricité et d’une répartition régionale.

Rédaction Infomediaire.