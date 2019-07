Une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 4ème édition du Prix panafricain du service public (PPSP), une distinction d’excellence destinée à récompenser les innovations et les meilleures performances en matière de gouvernance, a eu lieu ce mercredi à Fès en marge 15ème Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique et des institutions de l’Etat.

Et dans la catégorie ‘’Application mobile’’, le Prix d’excellence a été décroché par le Maroc pour le projet ‘’Mahatati’’. Pour rappel, le PPSP est une prestigieuse distinction d’excellence dans le service public qui met l’accent sur le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service public au service du citoyen. Il vise à découvrir et à récompenser des innovations en matière de gouvernance, motiver les fonctionnaires pour promouvoir l’innovation, améliorer l’image du service public et partager des initiatives réussies.