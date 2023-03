Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier un nouveau guide dédié à l’usage sécurisé des services bancaires en ligne, dans le cadre de sa mission de protection de la clientèle bancaire.

L’utilisation des services bancaires en ligne présente de nombreux avantages pour les clients en termes notamment de commodité, rapidité et facilité d’usage, relève la Banque centrale.

Pour promouvoir un usage sécurisé des services offerts en ligne, il est indispensable d’adopter quelques bons réflexes à l’effet d’en maîtriser les risques, précise BAM.

1. Qu’est-ce qu’un service bancaire en ligne ou digital ?

Les services bancaires digitaux (ou numériques, ou en ligne) comprennent un large éventail de services financiers offerts via des plateformes ou applications accessibles sur ordinateur ou téléphone.

Les usagers peuvent réaliser un ensemble d’opérations à distance sans contrainte de déplacement physique dans une agence bancaire ou un point de vente.

2. Quelles sont les principales opérations bancaires réalisées en ligne ?

Les principales opérations proposées sur les applications web ou mobile des établissements bancaires et de paiement sont :

– Les consultations des comptes (solde, historique des opérations), des cartes bancaires associées au compte et la possibilité d’en modifier certains paramètres, des crédits en cours, de simulation de nouveaux crédits et des offres de la banque (produits, packages…) et de la grille tarifaire appliquée par l’établissement bancaire.

– Les demandes de l’édition du RIB, de la demande de chéquier, de l’assistance et le conseil en ligne, du dépôt de réclamations, de la souscription à des services en ligne pour l’ouverture de compte ou la demande de crédit.

– Les transactions : la réalisation d’opérations de virement, la recharge de cartes prépayées, le paiement de factures, de taxes et autres frais (téléphonie, eau, électricité, autoroute, vignette…), la gestion du portefeuille titres et le transfert d’argent et la mise à disposition de fonds.

3. Comment accéder aux services bancaires digitaux ?

L’accès se fait à distance à travers un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté à internet.

L’accès nécessite au préalable la disposition d’un compte utilisateur fourni par l’établissement bancaire du client ainsi que d’un mot de passe.

Pour cela, l’usager se connecte à l’application web ou mobile, installée sur l’appareil d’accès ou accessible en ligne, saisit son nom d’utilisateur et son mot de passe pour accéder aux fonctionnalités applicatives et suit les instructions pour réaliser l’opération choisie.

4. Quels sont les bons gestes pour un usage sécurisé des applications web et mobiles ?

L’usage sécurisé des services bancaires en ligne nécessite une sécurisation de:

• L’appareil d’accès :

– Mettre à jour les systèmes et antivirus sur ordinateur, tablette, mobile et les scanner régulièrement.

– En cas de perte ou de vol de l’appareil d’accès, le déclarer immédiatement à sa banque pour bloquer l’accès au compte et procéder au changement immédiat du mot de passe d’accès.

• L’application utilisée:

– S’assurer de l’authenticité de l’application mobile avant son téléchargement et son installation sur l’appareil mobile.

– Sécuriser l’accès lorsqu’il s’effectue par WIFI en redoublant de vigilance lors de l’utilisation des connexions publiques.

– S’assurer de l’authenticité du portail web, en étant vigilant notamment dans le cas où des données personnelles sont demandées (en particulier les coordonnées bancaires).

• La carte SIM:

– Protéger la carte SIM contre toute tentative frauduleuse de récupération des informations personnelles.

– Protéger le code de la carte SIM et surveiller son éventuelle modification.

– En cas de perte ou de vol de la carte SIM, le déclarer immédiatement à sa banque pour bloquer l’accès au compte de l’application web et mobile.

• Le compte d’accès:

– Choisir un mot de passe robuste pour le compte d’accès à l’application web ou mobile, difficile à déchiffrer (combinaison de caractères alphanumériques et caractères spéciaux). – Le changer immédiatement en cas de doute sur sa confidentialité.

– Taper les identifiants (nom utilisateur et mot de passe) à l’abri des regards indiscrets lors de toute utilisation de l’application mobile ou web.

– Mémoriser le compte d’accès à son application web ou mobile (nom utilisateur et mot de passe) et ne pas l’inscrire sur un support pouvant facilement être subtilisé.

– Ne pas enregistrer par défaut les données d’identification saisies lors de la connexion à l’application mobile ou web.

– Le compte d’accès est strictement personnel ; ne jamais le communiquer à autrui quelle que soit la raison.

– Protéger son compte d’accès contre toute tentative frauduleuse de récupération des informations personnelles.

• L’opération en ligne souhaitée:

– Se déconnecter systématiquement de l’application après chaque utilisation.

– Lors de l’exécution des opérations sur l’application mobile ou web, s’assurer de l’utilisation du mécanisme d’authentification renforcée. – Vérifier régulièrement le relevé de ses opérations réalisées sur son compte bancaire pour informer sa banque en cas d’anomalie.

– Effacer son historique de navigation et les cookies après la réalisation d’une opération bancaire en ligne.