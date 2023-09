Les chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers s’attendent à une hausse de l’activité globale au 3ème trimestre 2023 (T3-2023), selon le Haut Commissariat au Plan (HCP).

« Les anticipations des chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers, pour le 3ème trimestre 2023, révèlent une hausse de l’activité globale, selon 62% d’entre eux », indique le HCP dans une note sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros au T3-2023.

Ces anticipations seraient dues, d’une part, à la hausse d’activité prévue dans les branches des « Transports Aériens », de l’ »Entreposage et services auxiliaires des transports » et de l’ »Hébergement et Restauration » et, d’autre part, à la baisse prévue dans les « Activités de poste et de courrier », des « Activités immobilières » et de la « Programmation et diffusion », explique la note.

La moitié des chefs d’entreprises de ce secteur prévoient une hausse de la demande et 29% une augmentation des effectifs employés.

S’agissant du secteur du Commerce de gros, les anticipations de 70% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le 3ème trimestre 2023, et une hausse selon 20% d’entre eux, ajoute la même source.

Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et le « Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs » et, d’autre part, à la baisse prévue des ventes dans le « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants ». Pour ce qui est des commandes prévues pour le T3, elles seraient d’un niveau normal selon 87% des chefs d’entreprises, tandis que l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 90% des grossistes.