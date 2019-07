Le Conseil du gouvernement a adopté le projet de loi relatif à la charte des services publics. Présenté par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l’Administration et de la fonction publique, ce projet intervient en application de la Constitution, notamment l’article 157 qui prévoit l’élaboration d’une charte des services publics, laquelle définit les règles de la bonne gouvernance dans la gestion des administrations publiques, dans les régions, les collectivités territoriales et les organismes publics. Ce projet de loi intervient également en application des orientations du Roi Mohammed VI, qui a souligné à plusieurs reprises l’urgence de l’amélioration des prestations des services publics, en vue de promouvoir leurs rôles économique et social et contribuer à l’élaboration d’un modèle de développement national, capable de réaliser un développement équilibré et équitable et d’injecter un nouveau sang dans la gouvernance territoriale pour la gestion des problèmes locaux, répondre aux demandes des citoyens, écouter leurs doléances et les faire participer à la prise de décision. Le Souverain avait, par ailleurs, souligné que si l’objectif du service public est de rapprocher l’administration du citoyen et de répondre à ses besoins, dans les meilleurs délais et conditions, faciliter la procédure et rapprocher les services de base, il est judicieux d’améliorer le niveau d’efficacité et la qualité de ce service, changer les mentalités et développer l’esprit de la création, en s’inspirant du modèle de gestion adopté dans le secteur privé, basé sur l’efficacité et la compétitivité.