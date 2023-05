Les dernières innovations espagnoles dans le secteur des technologies agricoles et agro-industrielles ont été présentées lors de la 15e édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), la foire agricole la plus importante du continent africain à Meknès.

Le Pavillon Espagnol, organisé par le Bureau économique et Commercial de l’Ambassade d’Espagne et ICEX España Exportación e Inversiones, a rassemblé a 32 entreprises espagnoles leaders dans le SmartAgro sur plus de 500 mètres carrés.

Il s’agit de la plus grande participation nationale dans l’histoire de l’Espagne au SIAM, qui a participé aux 12 dernières éditions, et son objectif était de montrer l’adaptabilité des entreprises présentes aux besoins spécifiques du marché marocain, qui partage les défis climatiques avec les Espagnols.

Le pavillon espagnol a été visité par Maria Peña, PDG de ICEX, qui a pu partager avec les entreprises espagnoles les bons moments du pavillon et les a encouragées à continuer à développer les marchés africains.

À cet égard, il convient de souligner que la technologie espagnole est reconnue dans le monde entier pour son adaptabilité à chaque type de culture et de région, mais surtout à des environnements tels que celui du Maroc, tant pour la fabrication de machines que pour répondre aux besoins en matière de fertilisation, d’irrigation, de protection des cultures, de stockage, d’emballage, etc.