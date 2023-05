Le Moroccan Denim and Fashion Cluster (MDFC), organise le 1er hackathon Mode dans la région MENA, sous le thème : ʺVINTAGE DIGITAL, Fashion Valley 23ʺ, et qui aura lieu la semaine du 22 mai 2023 à l’École supérieure des Industries du Textile et de l’habillement (ESITH).

Cette première édition, organisée avec le soutien du ministère du Commerce et de l’Industrie, s’adresse aux étudiants de (ESITH), avant de s’ouvrir aux différents porteurs de projets.

L’objectif étant de permettre l’émergence de start-up locales opérant dans la niche du vintage, qui promet un plein essor en plus d’aider à installer de nouveaux modes de consommation à la fois appréciés et durables.

« Ce Hackaton s’inscrit dans le cadre des efforts du Cluster en faveur du renforcement de la capacité́ d’innovation dans l’écosystème mode au Maroc, et la promotion de la Fashion Tech au Maroc », souligne Meriem Rachdi, Directrice du Cluster.

« Ce concours s’inscrit également en continuité de notre initiative Ideas Worth Stitching lancée en 2021, destinée à soutenir les créateurs porteurs de projets innovants. Ces actions, parmi d’autres que nous entreprenons, visent à soutenir la Fashiontech comme nouveau levier de croissance de l’Industrie Textile et Habillement au Maroc », ajoute Rachdi.

Des modes de consommations nouveaux et durables

En effet, le segment du Vintage et de la seconde main connaît une croissance significative en Europe, comme en témoigne par exemple le franchissement du seuil du milliard d’euros en 2021 en France, notamment grâce aux applications mobiles, dont l’exemple le plus réussi est Vinted.

Au Maroc, et au regard du changement des habitudes de consommation et aussi du pouvoir d’achat, notamment chez les jeunes, cette niche offre de véritables opportunités de croissance.

Dans ce sens, cet Hackathon a donc pour objectif de proposer une solution digitale, telle qu’une application, visant à stimuler le développement du marché du vêtement vintage au Maroc.

Cette solution pourrait donner naissance à une start-up locale spécialisée dans la valorisation du vintage.

Déroulé et objectifs du concours

Fashion Valley 23 se déroule sur une période d’une semaine, offrant aux participants une opportunité unique de développer leurs compétences techniques et de conception.

Les workshops prévus au programme permettront aux participants de bénéficier d’un apprentissage intensif sur des sujets techniques et de conception pertinents. En outre, les participants auront l’opportunité de travailler en équipes multidisciplinaires d’étudiants, favorisant ainsi la collaboration et l’échange d’idées novatrices. Tout au long de l’événement, les participants auront également accès à des mentors expérimentés pour les soutenir dans leur processus créatif.

L’événement culminera avec 24 heures de séances de travail intensives et des présentations devant un jury d’experts, offrant ainsi aux participants une occasion de présenter leurs solutions novatrices.

Les participants auront la chance de gagner un prix intéressant. Les projets seront évalués par un jury d’experts de l’industrie en fonction de critères tels que l’innovation, la faisabilité technique et la pertinence du marché. L’équipe gagnante bénéficiera d’une aide financière d’amorçage de projet et d’une année d’accompagnement sur le développement du projet.