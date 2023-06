La 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2023) à Rabat a accueilli près de 127.000 visiteurs en une semaine (2-8 juin), a indiqué vendredi le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Durant cette période, le Salon, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a attiré 126.893 visiteurs, a précisé le ministère, faisant savoir que le nombre de visiteurs comptabilisés lors de la seule journée de jeudi a atteint 32.578.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC) en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL 2023, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est marqué par la participation de plus de 700 exposants ainsi que des centaines d’écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers.