Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement a approuvé, hier à Rabat, le projet de décret portant création de la Commission nationale de coordination pour la simplification des procédures du commerce extérieur, présenté par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.

Cette commission se chargera de proposer les mesures à même de simplifier, rationaliser et unifier les procédures et les documents relatifs au commerce extérieur, procéder à leur numérisation à travers le guichet unique virtuel du commerce extérieur, examiner et proposer les mesures permettant d’améliorer la productivité de tous les acteurs intervenant dans le domaine du commerce extérieur, ainsi que réduire les frais et délais relatifs aux opérations d’exportation et d’importation.

