La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) organisent la deuxième édition du Forum économique Maroc – Mauritanie, le 20 septembre à Casablanca.

Cet événement, qui sera ouvert par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires, indique un communiqué de la CGEM.

Il connaitra la participation d’une délégation composée d’une centaine d’opérateurs économiques mauritaniens représentant différents secteurs, conduite par le Président de l’UNPM, Mohamed Zeine El Abidine Cheikh Ahmed, ainsi que des entreprises membres de la CGEM intéressées par le marché mauritanien.

Le forum sera marqué par deux panels sur les climats des affaires au Maroc et en Mauritanie et sur les projets d’investissements dans des secteurs porteurs tels que l’énergie, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, la finance, etc.