Infomédiaire Maroc – Un comité préparatoire vient d’être mis en place pour la célébration de la manifestation Taroudant « capitale de la société civile marocaine pour 2019”.

Taroudant a été désignée pour accueillir cet évènement lors de la récente manifestation marquant la célébration de la ville d’Oujda « capitale de la société civile marocaine pour l’année 20018 ».

Cette manifestation est organisée à l’initiative de l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de la citoyenneté, du développement et du dialogue, en partenariat avec le ministère chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile.

Selon un communiqué, le comité préparatoire à Taroudant comprend une plaide d’acteurs représentant le réseau associatif local œuvrant dans des domaines aussi variés que la culture, l’art, le sport, les questions sociales, l’environnement ou encore le patrimoine et la culture amazighe…

Il a été décidé, indique-t-on, de lancer le programme relatif à cette manifestation le 5 décembre prochain, qui coïncide avec le Journée internationale des volontaires, en associant différents partenaires parmi les élus, les autorités locales, l’université Ibn Zohr et les établissements publics…

D’après la même source, une série d’actions et d’initiatives seront ainsi entreprises pour assurer la sensibilisation à l’importance de cet évènement qui se veut un hommage aux rôles de la société civile dans divers domaines, et aux missions qui leurs échoient désormais en matière de proposition et d’adhésion aux efforts de développement du pays et de sa croissance.

Outre un formulaire adressé aux différentes ONGs locales, le comité préparatoire envisage notamment une caravane d’information qui sillonnera les différentes villes pour assurer la participation du tissu associatif issu de Taroudant ainsi qu’une conférence internationale autour du thème la société civile.

Rédaction Infomédiaire