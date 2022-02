Le Président du Directoire de Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, a accueilli en ce jour au siège de la banque le Directeur Général de BERD Maroc, Antoine Sallé de Chou ainsi que Jean-Christophe Filori, Chef de Coopération de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc. Cette rencontre a vu la signature d’un nouveau partenariat GCF-GEFF (Green Economy Financing Facilities) portant sur le lancement d’une ligne de crédit de 25 millions d’euros, destinée à promouvoir et renforcer les investissements durables au Maroc. Cet événement d’envergure, organisé à Casablanca en marge du Sommet Union Européenne – Union Africaine de Bruxelles, a également connu la participation en visioconférence de la Directrice de la BERD pour la région Sud et Est de la Méditerranée, Mme Heike Harmgart.

Cette nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros est destinée à financer des projets d’investissements durables développés par le secteur privé au Maroc, et plus particulièrement les projets portant sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’adoption de technologies atténuant les effets du changement climatique ainsi que la gestion de l’eau et des déchets. Les entreprises marocaines auront ainsi la possibilité de bénéficier d’une offre complémentaire et attractive alliant accès au financement et accompagnement personnalisé, grâce à l’expertise conjuguée de la banque et de la BERD en matière d’investissements durables.

Ce prêt bénéficie du soutien financier de l’Union européenne et du Fonds Vert pour le Climat en tant que donateurs.

Partenaire privilégié de la BERD depuis 2012, Société Générale Maroc ambitionne, par ce nouvel accord financier, d’apporter une contribution citoyenne et responsable aux transformations positives que connait le Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales prônant la conduite d’une transition verte au Maroc via la construction d’une économie durable, à basses émissions carbone et résiliente aux changements climatiques. Par ailleurs, cet accord entre la BERD et Société Générale Maroc se fixe également comme objectif le renforcement de l’inclusion, notamment dans son volet relatif à l’équité hommes/femmes en matière d’accès au financement vert.