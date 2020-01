La société DLM ENR, qui compte le groupe français Valorem, un acteur majeur dans les énergies vertes dans son tour de table, annonce le changement de sa dénomination commerciale, pour devenir ‘‘Shamsiyah’’, marquant un déploiement stratégique nouveau, et entamant l’année 2020 avec un plan de développement répondant à des objectifs de croissance et de renforcements local et continental ambitieux.

Delattre Levivier Maroc (DLM), ancien actionnaire de référence, quant à lui, quitte le tour de table pour se recentrer sur son cœur de métier.

Spécialisée dans les solutions d’autoconsommation électrique à base d’énergies vertes et d’efficacité énergétique, Shamsiyah met ses ressources et son savoir-faire à disposition des acteurs économiques opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services souhaitant réduire l’impact de leur facture énergétique.

L’objectif de Shamsiyah est d’enrichir le marché en solutions fiables, efficaces et innovantes, permettant aux opérateurs économiques de produire leur propre électricité à moindre coût afin de maîtriser leurs coûts de revient.

Shamsiyah a d’ores et déjà déployé des solutions d’autoconsommation pour des clients dans l’industrie et dans l’agriculture, leur permettant de bénéficier d’économies significatives sur leur coût énergétique.

Un plan 2020 ambitieux

Par son positionnement privilégié, l’expertise et l’expérience de ses équipes dans le domaine des énergies renouvelables appliquées aux secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services, Shamsiyah s’est très vite imposée comme un acteur de référence sur les marchés marocain et africain des énergies renouvelables. Pour 2020, Shamsiyah passe à la vitesse supérieure, avec un développement plus accru de partenariats scellés au Maroc et en Afrique subsaharienne, dont l’annonce interviendra bientôt. La société vise une croissance à deux chiffres de ses activités locales et internationales