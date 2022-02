M2M Group anticipe une baisse significative de ses résultats nets au 31 décembre 2021, a alerté l’entreprise dans un communiqué. « Au vu des éléments réunis à ce jour, M2M Group anticipe une baisse significative de ses résultats nets au 31 décembre 2021 par rapport aux résultats au 31/12/2020 », indique l’entreprise dans un communiqué. Cette baisse s’explique principalement, selon la même source, par le contexte conjoncturel défavorable marqué par le décalage de l’avancement des projets en conclusion à l’international.

« Ce contexte particulier n’affecte en rien la stratégie de développement du M2M Group qui reste confiant dans la dynamique des marchés de la digitalisation à l’échelle mondiale et qui poursuit son développement avec un plan de relance adapté aux enjeux actuels et maintient son programme de croissance visant à renforcer ses positions sur les différents marchés de la digitalisation et à accélérer le développement de ses nouveaux relais de croissance, au Maroc et à l’international », conclut le communiqué.