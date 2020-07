Le producteur marocain de rond-à-béton et fil machine destinés au Bâtiment et travaux publics (BTP) et à l’industrie, Sonasid, a annoncé que ses résultats au titre des six premiers mois de l’année 2020 seront impactés, suite aux répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

“Les circonstances exceptionnelles qui ont marqué le premier semestre 2020 en raison de la pandémie du covid-19 ont été à l’origine d’un recul substantiel du marché de la construction.

En conséquence, le chiffre d’affaires de Sonasid a connu un recul de 34% à fin juin 2020 en comparaison avec la même période de l’année précédente, ce qui aura une incidence significative sur les résultats de la société au 30 juin 2020”, indique-t-on dans un communiqué. Dès les premières heures de la pandémie, Sonasid a déployé des protocoles stricts afi n d’assurer la protection de ses équipes qui se sont fortement mobilisées pour assurer l’approvisionnement du marché dans les meilleures conditions, souligne la même source, relevant que les optimisations opérationnelles mises en œuvre au cours du deuxième trimestre ont permis une adaptation rapide à ces conditions de marché inédites.