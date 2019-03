{"id":55,"instanceName":"sofitel","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/IMGSOFITEL.jpg","youtubeID":"B0T17w7viHM","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777778,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Pour le lancement officiel du Moraccan CREA, nouveau Concept store, conçu par RTY Event et exclusivement dédié aux créateurs de luxe marocains, le Lobby du Sofitel Tamuda bay, beach and SPA de Tétouan a reçu des invités VIP ce samedi 9 mars à l’occasion de la soirée de lancement.

Notables de la région, stars de tous bords, artistes, journalistes, bloggeuses ainsi que les amateurs des produits de luxe et ont pu rencontrer les 16 créateurs et artisans participant au Moroccan CREA et échanger avec eux autour des produits exposés.

La soirée a été animée par le talentueux Abdallah Mountassir et a été marquée par la présence de Miss France 2010, Malika Ménard, qui a exprimé son ébahissement devant la beauté des œuvres exposées et la richesse du terroir marocain.

La soirée a été marquée également par la remise d’un trophée symbolique au doyen des artisans marocains, Abdelhay Bencherif pour les services qu’il a rendu à l’artisanat et au patrimoine marocain.

A cet égard, Saladin Nouri, directeur général du Sofitel Tamuda Bay, Beach and SPA, a déclaré : « Le lobby du Sofitel Tamuda Beach & Spa accueil un nouveau concept store « Moroccan Créa », un espace qui propose une panoplie de produits uniques et raffinés. Des accessoires avant-gardistes, des vêtements élégants, ainsi que des coffrets luxueux qui charmeront les fashion-addicts. Le Moroccan créa est un espace de découverte plus qu’un espace d’achat. »

De son côté, Rajae Najib, directrice général de RTY Event a, quand à elle, à remercié les responsables du Sofitel Tamuda Bay, Beach and SPA pour leur confiance et a tenu à rendre un vibrant hommage aux exposants, aux journalistes et à tous les invités pour leur soutien et leurs encouragements, assurant que ce Concept Store sera le premier pas vers d’autres initiatives pour rehausser les créateurs marocains et promouvoir le savoir-faire marocain.

Moroccan CREA dédié entièrement et exclusivement aux créateurs marocains produits de luxe qui a démarré le 09 Mars et qui va s’étaler sur toute l’année 2019 !!… Sous le thème Bio-Excellence : Le luxe à dimension citoyenne et durable.

