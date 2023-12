La Fédération de l’Energie et ENGIE North Africa ont organisé, ce mardi à Casablanca, une conférence sous la thème: « Accélération de la transition bas-carbonne au Maroc ». L’Infomédiaire était présent à l’événement.

Lors de cette rencontre, qui a réuni les acteurs de la transition énergétique au Maroc et des experts nationaux et internationaux, l’ONEE a annoncé qu’il est prévu d’atteindre 8 gigawatts en capacité installée en éolienne et solaire d’ici 2030.

Et d’indiquer que l’augmentation de la demande est estimée à 4,3% à cet horizon.

Pour rappel, le Royaume a lancé en 2009 sa stratégie énergétique nationale, qui vise notamment à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 52% à l’horizon 2030.