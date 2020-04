Mandarin Oriental, Marrakech réinvente son offre de restauration et propose à ses convives à partir du 15 Avril la livraison à domicile de ses délicieux mets et desserts. Un service de traiteur sur-mesure offrant une expérience complémentaire combinant une cuisine traditionnelle marocaine, plats orientaux savoureux relevés d’une touche libanaise, ou une cuisine cantonaise succulente pour un moment de partage et de convivialité.

Offrant une cuisine traditionnelle marocaine et orientale agrémentée d’une touche contemporaine ou de délicieux mets et desserts méditerranées, le restaurant Mes’lalla propose à ses convives des propositions goûteuses et créatives : en plus des traditionnelles soupes marocaines, viennoiseries et pâtisseries, Mandarin Oriental, Marrakech propose une riche sélection de mets libanais et turcs incluant mezzés, Falafels, Sis Kebab, Taboulé, Babaghanous ainsi que des mini salés gourmets, mini-sandwichs et une sélection exquise de desserts marocains revisitées ; gâteau à la Chebbakiya, gâteau au chocolat Amlou ou alors un millefeuille au safran de Taliouine ….

Pour une expérience asiatique, le restaurant Ling Ling revisite la cuisine cantonaise et offre un moment de plaisir culinaire composé de soupe chinoise aigre-douce, salade de poulet croustillant mangue ou alors d’un canard laqué avec ses condiments.

Des délices spécialement imaginés pour surprendre les convives aux palais les plus aiguisés dans l’intimité et le confort de leurs maisons.

Le service livraison à domicile du Mandarin Oriental, Marrakech est disponible dans une zone géographique à proximité du Resort, tous les jours de 10H à 18H. Réservation obligatoire minimum deux heures à l’avance.

Pendant la durée de la crise sanitaire liée au COVID-19, 100% du montant des commandes sera reversé au bénéfice de l’orphelinat de Marrakech ‘’ Dar tifl ‘’`

Le menu complet est disponible en attaché du communiqué ou directement sur le site internet :

https://www.mandarinoriental.fr/marrakech/la-medina/fine-dining/delivery-service

Renseignements et réservations au +212 5 24 29 89 00 ou sur [email protected]