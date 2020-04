« Le Maroc, c’est l’Autre », le premier essai de Hatim Benjelloun, fait sa première parution en version digitale. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’auteur a décidé de mettre en ligne son ouvrage, en contrepartie d’un Don au Fond de Solidarité National.

En effet, le Livre est offert à toute personne faisant un Don minimum de 20 Dirhams au Fond de Solidarité National, soit :

En ligne sur https://www.tgr.gov.ma/wps/portal

Par SMS au 1919 avec le mot « Don ». Chaque sms représente un don de 10 Dhs

Dès que le don est effectué, le Livre peut être envoyé ou téléchargé sur le site web www.hatimbenjelloun.com

« L’Enfer, c’est les autres », prophétisait Sartre, pour exprimer ce châtiment permanent que subit l’individu, condamné à coexister à la fois avec lui-même et avec son prochain dans l’incompréhension et la distorsion des liens censés les unir.

« Le Maroc, c’est l’Autre », est une tentative audacieuse de penser certains faits sociaux, politiques, économiques, à l’ombre des contradictions, des peurs, mais aussi à la lumière de l’amour, de l’espoir et de la bienveillance de l’auteur.

Cette œuvre compile quelques pensées sur l’actualité marocaine, souvent éphémère et furtive. Elles sont l’émanation d’une interprétation circonstanciée du présent. Des analyses miroirs des états d’âme, de l’énergie, l’obscurité et les limites de l’instant vécu par l’auteur.

Partant d’une introspection personnelle et individuelle, Hatim Benjelloun propose des pistes de réflexion et quelques idées pour un Modèle de Développement innovant, positif et résolument ambitieux.

L’auteur

Hatim Benjelloun est gérant du cabinet de conseil Public Affairs & Services (PASS), spécialisé dans les affaires publiques. Il bénéficie d’une expérience de quinze ans dans les métiers de la communication stratégique et des relations publiques. Diplômé en Sciences Politiques à l’Université Montesquieu de Bordeaux et titulaire d’un double Master en Sécurité Globale et en Intelligence Economique, l’auteur s’intéresse de près à la chose publique et aux débats sociétaux du Royaume, notamment à travers son Think Tank Radius.

Il a également participé aux campagnes électorales de 2015 et 2016, en conseillant le Secrétaire Général d’un des partis membres du Gouvernement El Othmany. Il publie régulièrement des chroniques généralistes portant un œil décalé sur l’actualité marocaine.