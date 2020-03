Suite à la crise san1ta1re du COVID-19 que connait notre pays, l’ensemble des Commandants de Bord et Officiers Pilotes membres de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne confirment leur totale mobilisation, dévouement et engagement afin d’assister le gouvernement dans la gestion de cette crise, par ) ‘acceptation irrévocable et inconditionnelle d’effectuer tout vol sanitaire, vol humanitaire, vol de rapatriement de nos concitoyens, ou autre vol nécessaire.



Le corps des Pilotes de Ligne a toujours été mobilisé et impliqué dans la gestion de crise sanitaire et humanitaire, par sa participation inconditionnelle aux différentes crises telle que le séisme AL Hoceima ou de l’épidémie Ebola.