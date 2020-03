CDG Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), a mis en place tout un arsenal de mesures adaptées aux circonstances, afin de garantir la continuité de ses activités tout en assurant la protection de ses clients et de ses collaborateurs.

Ainsi, CDG Prévoyance continue d’assurer le paiement des pensions RCAR, des rentes et des allocations de fonds de solidarité qui lui sont dévolues par la CNRA, et ce, dans les délais habituels.

Pour toute information supplémentaire, nos centres d’appels sont à votre disposition du Lundi au Vendredi de 08H00 à 18H00 sur les numéros suivants :

• Retraites : 0801008888/0801000017

• Fonds de Solidarité : 0801001517