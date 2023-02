Aujourd’hui, ils sont 10.000 porteurs de projets qui démarrent une nouvelle aventure et réalisent leur rêve de devenir entrepreneurs, dans le cadre du programme Forsa.

« Forsa a démontré qu’à partir d’une simple idée de projet, un accompagnement rapproché et un financement innovant, l’entrepreneuriat devient à la portée de tous », se réjouit Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en charge également du programme gouvernemental Forsa.

En effet, Forsa a permis de démocratiser l’accès à l’entrepreneuriat grâce à sa plateforme digitale forsa.ma qui a permis à toute personne de toute région de candidater, une éligibilité simplifiée basée sur le potentiel du projet et la motivation du porteur de projet comme principaux critères et un fort apport en formation et accompagnement ayant permis de démystifier l’entrepreneuriat pour des milliers de porteurs d’idées.

S’agissant du financement, majeur frein à l’entrepreneuriat, Forsa a donné l’accès au financement à une tranche de la population qui n’aurait pu bénéficier du système bancaire classique. Ainsi, en moins de quatre mois, le programme a tenu plus de 600 commissions de financement au niveau local, ce qui a permis de contractualiser et financer 10.000 porteurs de projets. Les montants octroyés étaient en fonction de la nature du projet et de son potentiel de développement.

Les 10.000 heureux bénéficiaires ont déjà démarré le travail sur leur projet grâce notamment à la formation et l’accompagnement rapproché dont ils ont bénéficié.

Ils sont :

Jeunes : Les 18-35 ans représentent 65 % des porteurs de projets financés

De toutes les régions du Royaume avec une représentativité régionale corrélée à celle de la répartition de la population par région

Actifs dans l’ensemble des secteurs d’activité, dont les services, le commerce, le tourisme, l’artisanat, l’agriculture et autres

Principalement autoentrepreneurs : 60 % des porteurs de projet ont opté pour le statut d’autoentrepreneur

En activité formelle : 50 % des porteurs de projets financés ont régularisé leur statut juridique et sont passés à une activité formelle

Le programme a aussi permis de découvrir des porteuses de projets inspirantes et motivées. Les femmes ont représenté 20 % des candidatures au lancement du programme et 20 % des projets financés. Une participation encourageante qui témoigne d’une volonté entrepreneuriale grandissante de la part des femmes.

Il est aussi important de rappeler que l’accompagnement et la formation sont au cœur du programme. Près de 22.000 candidats ont suivi la formation e-learning sur la plateforme Forsa Academy, composée de 10 modules s’articulant autour du développement de l’idée du projet, le choix de la forme juridique, la définition de la cible, compréhension des bases du marketing digital, la maitrise des coûts, élaboration du budget, etc.

Suite au succès de cette première édition et dans la lignée de la dynamique entrepreneuriale enclenchée par ce programme innovant, une deuxième édition sera lancée en février pour financer 10.000 nouveaux porteurs de projets.