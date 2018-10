Infomédiaire Maroc – Le département d’État des Etats-Unis, à travers son Initiative Global Innovation through Science and Technology (GIST) (Innovation globale à travers les sciences et la technologie), organisera une Master Class pour soutenir les jeunes entreprises marocaines à vocation scientifique. Prévu le 17 octobre à Casablanca, cette Master Class permettra aux innovateurs marocains dans les secteurs scientifiques et technologiques d’affiner leurs skills en vue de donner à leurs startups les meilleures chances de réussite.

Une cinquantaine de jeunes porteurs de projets d’entreprises à vocation scientifique bénéficieront de cette formation gratuite menée par le Docteur Agostinho Almeida en collaboration avec DEMO Africa. Grâce à cette Master Class GIST, les innovateurs marocains développeront leurs compétences pour identifier leurs clients, se positionner sur d’autres marchés et engager les investisseurs.

Cet atelier s’inscrit dans une série d’initiatives que le département d’état des Etats-Unis, à travers les services culturels de l’ambassade des Etats Unis au Maroc, implémente au Maroc tout au long de l’année pour encourager l’esprit de l’entreprenariat dans le pays. A titre d’exemple, plusieurs programmes d’échange envoient les entrepreneurs marocains émergents aux Etats-Unis pour un échange d’expériences en vue d’élargir leurs réseaux et leur créer de nouvelles opportunités.

IM