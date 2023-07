Le ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa a annoncé, mardi, que la commission technique mixte chargée de l’élaboration du projet relatif au statut général des fonctionnaires de l’éducation nationale tiendra lundi prochain une réunion qui sera consacrée à la discussion de l’accord conclu avec les syndicats le 14 janvier dernier.

»Le gouvernement et le ministère de l’éducation nationale sont bien décidés à promulguer le décret concernant ce projet après sa discussion avec les départements concernés, conformément à la procédure en la matière, en attendant son entrée en vigueur lors de la prochaine année scolaire », a-t-il indiqué en répondant à une question centrale lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers.

Il a, à ce propos, souligné que la réhabilitation du corps de l’éducation et de l’enseignement ne peut se réaliser qu’à travers l’adoption d’un statut général plus attractif des compétences et qui propose aussi une amélioration du système d’évaluation des enseignants en considération de son impact sur l’apprentissage des élèves.

Tout en assurant que ce nouveau statut ouvre de nouvelles perspectives au corps de l’éducation et de l’enseignement dans le pays, il a noté qu’il préserve les acquis, unifie le parcours professionnel de l’ensemble des cadres de l’éducation nationale y compris les cadres exerçant dans les Académies régionales de l’éducation et de la formation, consacre une nouvelle architecture éducative basée sur la complémentarité et l’harmonie, outre le fait de promouvoir le mérite et l’égalité des chances ou encore un nouveau système incitatif en faveur des enseignants.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que son département a fait le choix d’un dialogue constructif et responsable et ce, depuis la première réunion avec les cinq centrales syndicales les plus représentatives, avec le souci d’examiner les dossiers selon une approche globale et dans la concertation de manière régulière avec les syndicats et aussi dans le respect des recommandations du Nouveau Modèle de Développement ainsi que la loi-cadre, en attendant la révision de la situation des enseignants pour l’adapter aux évolutions dans le domaine sur les plans national et international.

Benmoussa a également fait savoir que la commission technique mixte qui planche sur les dispositions de ce projet depuis le 25 avril dernier a tenu jusque-là 28 réunions consacrées d’une part, à l’examen de la feuille de route portant sur la réforme du système éducatif et, d’autre part, sur l’identification des forces et des faiblesses du statut général actuel.