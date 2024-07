Dans un communiqué diffusé le 4 juillet, le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu une notification d’un projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Stellantis Europe S.p.A. » du contrôle exclusif de la société « Sopriam S.A. » et de sa filiale « Société Générale d’Automobiles SARL ».

Société de droit italien, « Stellantis Europe S.p.A. » est une filiale du groupe Stellantis dont la maison mère est Stellantis N.V., société de droit hollandais. Le groupe Stellantis est un conglomérat automobile résultant de la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et le Groupe PSA.

« Sopriam S.A. » est une société anonyme de droit marocain, détenue par Al Mada. Elle est spécialisée dans le secteur de la distribution automobile et de pièce de rechange et opère en tant qu’importateur et distributeur exclusif de trois marques automobiles au Maroc (Peugeot, Citroën et DS).