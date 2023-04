Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré par Wavestone en tant que tierce partie neutre, a publié les principaux enseignements de son premier débat sur le thème « Dans un monde décarboné, la liberté de mobilité ne sera-t-elle accessible qu’à quelques privilégiés ? ».

L’ensemble des parties prenantes peuvent utiliser ces conclusions pour échanger dans leurs domaines respectifs. Par la suite, la site Internet constituera une source d’informations et de contenus sur le «Thème de l’année » entre chaque édition annuelle du Forum.

Le débat de deux heures, qui s’est déroulé le 29 mars, a mis en lumière les différents points de vue sur la mobilité, la décarbonation et les objectifs des six intervenants internationaux qui ont apporté des perspectives diverses venant de différentes régions du monde.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, coprésident du conseil consultatif « Freedom of Mobility Forum » et participant au débat en tant que représentant du monde de l’entreprise, a déclaré que la diversité des opinions sur la mobilité et l’esprit de collaboration des débatteurs sont autant de raisons d’être optimiste pour l’avenir.