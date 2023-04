Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement Président et Vice-Président Général de la CGEM, et par ailleurs candidats pour un second mandat, s’apprêtent à partager le bilan des quatre années passées aux commandes de la confédération patronale.

Une conférence de presse sera organisée le 4 mai prochain au siège de la Confédération à Casablanca, lors de laquelle la Présidence de la CGEM présentera le bilan de son mandat (2020-2023), ainsi que les axes de son plan d’action pour le mandat (2023-2026).