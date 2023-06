Après une première édition couronnée de succès, Saïdia Resorts accueillera la seconde édition de « Happy Walls » du 12 au 19 juin 2023.

Destination du bonheur et de la joie de vivre par excellence, Saïdia Resorts continue d’affirmer sa vocation de place forte dans l’animation culturelle de la région.

Cet événement, organisé par Saïda Resorts en partenariat avec le Collectif Tzouri s’inscrit dans la programmation d’ouverture de la saison estivale 2023 et fait suite au Spring Break et à l’Oriental Legends, qui se sont déroulés tout récemment.

« Happy Walls » a pour objectifs de :

Valoriser le pouvoir créatif de la jeunesse de la région et mettre en lumière les talents locaux dans l’univers des arts urbains

Décorer les murs de la médina de la station de fresques monumentales et créer au fil des éditions une nouvelle attraction culturelle au niveau de la destination

Créer des passerelles, sur le plan de la promotion touristique, entre la destination et ses pays émetteurs, en invitant à chaque édition des artistes issus de ces pays

Initier les plus jeunes aux arts plastiques à travers des ateliers créatifs

Dans le volet « Fresques Murales », cette nouvelle édition, comme la précédente verra la participation d’une large palette de talentueux artistes, notamment 6 artistes, dont 2 Espagnols :

Robio Elalami (Maroc/Oujda)

Abderrahim Hamza (Maroc/Marrakech)

Dynam (Maroc/Casablanca)

Imane Droby (Maroc/Casablanca)

Guillem Fontart (Espagne/Résidant au Mexique)

Kamma Marlo (Espagne)

Les visiteurs pourront découvrir et suivre la réalisation de ces œuvres tout au long de la semaine. La grande nouveauté de l’édition sera l’intégration d’une programmation artistique de concerts, spectacles de danse et de rue avec la participation de stars locales et à l’accès gratuit.