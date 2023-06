Les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé officiellement leur intention de réintégrer l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à compter de juillet prochain, a indiqué, lundi, la Directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay.

« Mme Azoulay a réuni, lundi, les représentants des 193 Etats membres de l’UNESCO pour les informer que les Etats-Unis d’Amérique lui ont communiqué officiellement leur décision de réintégrer l’Organisation à compter de juillet 2023 sur la base d’un plan de financement concret », précise un communiqué de l’UNESCO.

« C’est un acte fort de confiance dans l’Unesco et dans le multilatéralisme. Non seulement dans la centralité du mandat de l’Organisation – la culture, l’éducation, les sciences, l’information – mais aussi dans la façon dont ce mandat est aujourd’hui mis en œuvre », a souligné Mme Azoulay, citée dans le communiqué.

Le Département d’Etat américain a salué dans une lettre adressée à la Directrice générale la façon dont l’UNESCO s’est attelée ces dernières années à relever les défis émergents, a modernisé sa gestion et réduit les tensions politiques, rappelle la même source.

Elue à la tête de l’UNESCO en novembre 2017, Audrey Azoulay a conduit des médiations permettant d’apaiser les tensions politiques et de trouver des consensus sur les sujets les plus sensibles comme le Moyen-Orient, note le communiqué.

De nouvelles initiatives ont été menées permettant à l’UNESCO de se saisir pleinement des défis contemporains – tels que l’éthique de l’intelligence artificielle ou la protection des océans – tandis que de nouvelles campagnes emblématiques de terrain – à l’image de la reconstruction de la vieille ville de Mossoul en Irak – ont permis à l’Organisation de renouer avec ses ambitions historiques. Enfin, les réformes administratives déployées depuis 2018 ont rendu l’UNESCO « plus efficace et financièrement plus saine », soutient-t-on.

Ce retour annoncé des Etats-Unis est rendu possible par l’accord trouvé au Congrès en décembre 2022 autorisant des contributions financières à l’Unesco, explique l’organisation.

Les Etats-Unis avaient suspendu leur contribution en 2011 du fait de leur législation nationale, puis avaient notifié le 12 octobre 2017 leur décision de se retirer juridiquement de l’Organisation.

Le plan proposé doit désormais être soumis à l’approbation de la Conférence Générale des Etats membres de l’UNESCO. Des Etats membres ont demandé la tenue d’une session extraordinaire à brève échéance pour en décider, note le communiqué.