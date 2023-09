Le résultat net de Jet Contractors s’est élevé à 26,7 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2023, contre 12,1 MDH au S1-2022.

La production consolidé a, quant à elle, enregistré une hausse de 7% comparativement à fin juin 2022, pour s’établir à plus de 1,09 milliard de dirhams (MMDH), indique un communiqué de Jet Contractors, dont le conseil d’administration s’est réuni mercredi sous la présidence de Mohamed Adil Rtabi, pour examiner l’activité et les résultats du groupe au titre du 1er semestre 2023 et arrêter les comptes y afférents.

S’agissant du carnet de commandes du groupe, il s’est élevé à près de 7,5 MMDH, dont 48% à l’export, précise la même source.

Côté perspectives, Jet contractors se projette dans un contexte favorable avec un carnet de commandes solide et diversifié. La filière « Energy », qui est en plein essor, contribuera de façon significative au développement du groupe.