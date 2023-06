Le ministère de l’Équipement et de l’Eau (MEE) annonce que la circulation routière sera coupée, les 7 et 8 juin, sur la route nationale n° 1 reliant Skhirate à Bouznika au niveau du pont métallique suspendu sur oued Cherrat.

Ladite coupure aura lieu en raison du tournage d’un film sur ce pont par la société de production cinématographique « La Prod », précise le ministère dans un communiqué, notant que la circulation normale reprendra dès l’achèvement du tournage dudit film.

La déviation de la circulation sera assurée par l’itinéraire suivant : la route non classée reliant du côté de Skhirate la route nationale n° 1 et la route régionale n° 322 (la route côtière) ; la route régionale n° 322 vers Bouznika ; et la route provinciale n° 3331 reliant la route régionale n° 322 et Bouznika.

Par conséquent, les usagers de la route sont priés d’être prudents et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.