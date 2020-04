Paru en décembre 2019 à Wuhan (Chine), le nouveau coronavirus (Covid-19) a été qualifié de pandémie, en mars 2020, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le SARS-CoV-2 ou le Covid-19 est un virus qui porte son nom à cause de ses pointes en couronne. Ce virus hautement contagieux se répand par des gouttelettes quand une personne porteuse éternue, tousse ou parle et peut pénétrer par les yeux, le nez ou la bouche.



Mais qu’est-ce que le Coronavirus ? Quels sont ses symptômes ? Combien de personnes sont asymptomatiques au Maroc ? Combien de personnes en guérissent ?



Retrouvez les principales réponses de l’Organisation mondiale de la santé sur le Covid-19 pour mieux appréhender cette nouvelle maladie aux profondes conséquences sur la santé humaine et l’économie mondiale :



– Qu’est ce que le Covid-19 ? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal, rapporte l’OMS sur son site. Plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).



– Quels sont les symptômes du Covid-19 ? Pour l’OMS, les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue, la toux sèche, les douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) viennent élargir la liste avec un essoufflement, des difficultés respiratoires, des frissons, des maux de tête et la perte du goût ou de l’odorat.



– Combien existe-t-il de personnes asymptomatiques au Maroc ? S’agissant de l’état de santé des personnes sous surveillance médicale dans l’ensemble des hôpitaux et centres spécialisés, 78% sont asymptomatiques ou manifestent des symptômes légers, a affirmé le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration dans laquelle il a fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc (en date du 21 avril 2020).



– Quel est le pourcentage des personnes qui guérissent ? Pour l’OMS, la plupart (environ 80 %) des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur six ayant contracté la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée.



– Qui sont les personnes à risque ? Les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou diabète) semblent avoir plus de risques de présenter des symptômes graves, informe l’OMS.Les CDC ajoutent sur leur site que les personnes souffrant de problèmes pulmonaires ou de diabète font aussi partie des personnes à risque. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à respirer doit consulter un médecin, avertit l’organisation onusienne.



– Combien de temps dure la période d’incubation du COVID-19 ? L’OMS estime actuellement que la période d’incubation du Covid-19 dure de 1 à 14 jours et le plus souvent autour de cinq jours.Les CDC considèrent que les symptômes peuvent apparaître de 2 à 14 jours après l’exposition au virus.



Ces estimations seront actualisées à mesure que de nouvelles données seront disponibles, informe l’Organisation.

Certaines personnes, bien que infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien.